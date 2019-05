Huawei Italia sul ban di Trump: rischio ritardo anche sul 5G

Nonostante la filiale italiana di Huawei non sia stata inclusa nella black list di Donald Trump, le ripercussioni della scelta del Governo Americano potrebbero arrivare anche nel nostro paese. Ad affermarlo il presidente di Huawei Italia, Luigi De Vecchis, sulle pagine de Il Sole 24 Ore.

Il dirigente ha spiegato che la questione è puramente geopolitica, come evidenziato nel nostro articolo in cui abbiamo esposto le vere ragioni del ban, e si sta assistendo ad un "dibattito basato su assunti privi di fondamento".

La paura di De Vecchis è che anche l'Europa, e di concerto anche l'Italia, partecipi a questo effetto domino escludendo Huawei dalle società che possono operare con le compagnie locali. In questo caso l'effetto immediato potrebbe essere "un ritardo nella digitalizzazione dell'Europa e dell'Italia".

Il dirigente ha lanciato un appello al nostro paese: "auspico che l’Italia parli con gli Usa per cercare di riportarli sulle giuste posizioni. Perché qui il problema non è tecnologico".

Sulle accuse di spionaggio mosse dagli Stati Uniti, De Vecchis ha voluto dare una smentita netta: "una rete di telecomunicazioni risponde a standard ben precisi. Quello che può arrivare all’esterno arriva come materiale crittografato, indecifrabile e la rete trasporta questi dati senza possibilità di controllo sul contenuto. Questo è lo stato delle cose. Per questo parlo di accuse infondate e di problema non legato alla tecnologia in cui Huawei invece, è avanzata a livello mondiale perché ha investito più e meglio degli altri".

Interessante anche la parte sul ban di Google e la revoca della licenza Android. Secondo De Vecchis, Huawei ha le risorse necessarie per puntare su un sistema operativo proprietario.