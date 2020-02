Huawei, keynote in programma il 24 Febbraio. In arrivo nuovi smartphone?

L'annullamento del MWC 2020 di Barcellona per il Coronavirus non ferma Huawei. La società cinese ha infatti annunciato che il prossimo 24 Febbraio terrà un nuovo evento di lancio alle ore 14:00 italiane che sarà trasmesso in diretta streaming sui propri canali.

Secondo quanto appreso dai colleghi di HuaweiCentral, il produttore asiatico con ogni probabilità annuncerà il lancio globale dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, ma non è esclusa la presentazione di qualche nuovo dispositivo ed infatti si parla di wearable, tablet, dispositivi per il 5G ed IoT.

A seguito della cancellazione del MWC, Huawei ha espresso la propria volontà di continuare a supportare fiere di questo tipo, ed aveva già lasciato presagire l'imminente annuncio di un keynote in streaming, che è stato prontamente confermato.

Non sono esclusi aggiornamenti dal fronte Huawei P40, il cui lancio sarebbe previsto per il prossimo mese e che secondo alcune indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri potrebbe sfoggiare un sensore fotografico Sony da 52 megapixel. Dopo la presentazione del Galaxy S20 di Samsung e di Xiaomi Mi 10, adesso il colosso di Shenzhen è chiamato a rispondere, e la conferenza di lunedì prossimo potrebbe essere un punto di partenza per scoprire la strategia che ha intenzione di mettere in campo nel corso dell'anno.