Huawei lancerà l'aggiornamento a HarmonyOS 2.0 su questi smartphone, smartwatch e tablet

Il lancio di HarmonyOS 2.0 è imminente e avverrà assieme a Huawei P50, MatePad Pro 2 e Huawei Watch 3, per un evento veramente imperdibile. Eppure, la società di Ren Zhengfei sta lavorando anche per il suo approdo su altri dispositivi già sul mercato, tra smartphone di fascia medio-alta, foldable e tablet.

La tip è giunta, come ormai da prassi per tutte le grandi aziende cinesi nel mondo tech, tramite il social network cinese Weibo grazie a una fonte particolarmente attendibile che già in passato ha avuto successo nel “prevedere” le mosse del gigante cinese. Con un post ad hoc, infatti, l’azienda ha spiegato che gran parte degli sforzi degli sviluppatori è stata dedicata all’aggiornamento OTA di vari dispositivi, nello specifico Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS, Mate X2, nova 8, nova 8 pro e MatePad Pro.

La medesima fonte avrebbe anche confermato che alcuni di questi modelli avrebbero già ricevuto l’aggiornamento nei negozi retail Huawei e le esperienze hands-on ufficiali verranno mostrate al pubblico all’evento del 2 giugno e nei giorni seguenti. I succitati dispositivi saranno comunque solo i primi a ricevere HarmonyOS 2.0, seguiti da una nuova ondata di update che verrà avviata solamente dopo il rilascio delle prime versioni stabili ufficiali. Non ci resta che attendere la fatidica data per sapere tutto sul futuro del sistema operativo proprietario firmato Huawei.

Nel mentre lo stesso CEO Ren Zhengfei avrebbe comunicato ai suoi dipendenti che l’azienda in futuro dovrà concentrarsi sui prodotti lato software piuttosto che hardware.