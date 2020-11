Huawei lancerà il prossimo smartphone top di gamma P50 a inizio 2021?

Huawei ha intenzione di reagire alle restrizioni commerciali attuate dall’amministrazione Trump continuando a rilasciare dispositivi d’alto livello: dopo il lancio del top di gamma Huawei Mate 40 Pro, ora il colosso di Shenzhen vorrebbe proseguire con la serie P50 nella prima metà del 2021. Come sarà? Ecco le ultime indiscrezioni.

Stando a quanto diffuso dalla fonte asiatica The Elec, Huawei sta pianificando di lanciare la prossima ammiraglia della serie P dotandola molto probabilmente con il SoC Kirin 9000. Questo rumor è parecchio interessante e alquanto contradittorio poiché sia il CEO di Huawei Consumer Business Yu Richard che quello di Huawei Business Group Yu Chengdong, poco prima del lancio della gamma Mate 40, avevano affermato che la produzione dei processori Kirin sarebbe stata arrestata dopo il 15 settembre 2020.

A parte questa voce, il rapporto aggiunge che i fornitori di display per Huawei P50 saranno Samsung Display, che ha ottenuto le licenze dalle autorità statunitensi proprio a fine ottobre, e LG Display. Al momento Huawei si starebbe preparando per la produzione, ma non c’è chiarezza sulla quantità di ordini per la serie di smartphone. Sarà interessante seguire lo sviluppo della vicenda, soprattutto per quanto riguarda la questione del processore: l’ultimo chip Kirin 9000, infatti, grazie alla produzione a 5nm si è mostrato un ottimo motore per gli ultimi telefoni flagship.

Intanto sui social ci si sta chiedendo sempre di più quale sarà il futuro della collaborazione tra Huawei e Leica per il comparto fotocamera degli smartphone dato che, secondo alcune indiscrezioni su Weibo, i due brand starebbero per distaccarsi.