Huawei lancia il suo assistente vocale: ecco come provarlo già da ora

Se disponete di uno smartphone Huawei/Honor montante almeno la EMUI 9.1, potete provare sin da ora il nuovo assistente vocale lanciato dalla società cinese. Infatti, un po' a sorpresa, l'azienda ha deciso di avviare la prima fase di test pubblica del progetto che potremmo definire come la risposta a Google Assistant e Siri.

Chiunque possieda uno smartphone compatibile può provare l'assistente vocale di Huawei, visto che basta semplicemente scaricare il file APK da circa 30MB dal sito ufficiale e installarlo. Il progetto dell'azienda cinese si chiama Huawei Assistant ed è in grado di eseguire i seguenti compiti.

Ricerca globale : l'assistente dispone di una barra di ricerca che permette di trovare tutto ciò di cui l'utente ha bisogno, dai contatti agli appuntamenti, passando per i messaggi di posta elettronica e per le app;

: l'assistente dispone di una barra di ricerca che permette di trovare tutto ciò di cui l'utente ha bisogno, dai contatti agli appuntamenti, passando per i messaggi di posta elettronica e per le app; Accesso istantaneo : nella parte superiore dell'assistente vocale di Huawei si trovano i collegamenti rapidi. Questi ultimi permettono di accedere in men che non si dica a svariate funzionalità e sono anche personalizzabili a seconda delle esigenze dell'utente;

: nella parte superiore dell'assistente vocale di Huawei si trovano i collegamenti rapidi. Questi ultimi permettono di accedere in men che non si dica a svariate funzionalità e sono anche personalizzabili a seconda delle esigenze dell'utente; SmartCare : si possono visualizzare informazioni su Huawei e i suoi partner. Pensiamo, ad esempio, a calendario, meteo, chiamate perse, utilizzo dello smartphone e molto altro;

: si possono visualizzare informazioni su Huawei e i suoi partner. Pensiamo, ad esempio, a calendario, meteo, chiamate perse, utilizzo dello smartphone e molto altro; Newsfeed: Huawei Assistant implementa anche un comodo feed delle notizie che consente all'utente di rimanere informato tramite le fonti più autorevoli. Ovviamente le fonti cambiano in base alla zona in cui vive l'utente.

La società cinese ha anche avviato un concorso che permette di provare a vincere un Huawei P30 Pro alla settimana. Per partecipare, bisogna fornire all'azienda dei feedback sull'assistente vocale. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo al PDF dei termini e condizioni (in inglese).

La decisione di Huawei di rilasciare un assistente vocale proprietario è piuttosto interessante, visto che si tratta di un importante passo verso il distacco dai servizi di Google.