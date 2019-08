Huawei lancia City Explorer, il contest con in palio un P30 Pro

Huawei, annuncia Huawei City Explorer, il contest che offre l’occasione per vivere un’esperienza unica alla scoperta degli angoli più iconici delle città italiane, insieme al nuovo flagship Huawei P30 Pro e uno special guest come accompagnatore.

Durante ogni esperienza verrà estratto un vincitore, che riceverà in premio l’esclusivo Huawei P30 Pro.

Sei città, sei mete e sei ciceroni di eccellenza per scattare i segreti e le meraviglie di Roma, Napoli, Bologna e Bari e vivere esperienze esclusive a ritmo di musica a Grosseto e Torino.

Ad accogliere i vincitori in ciascuna di queste località alcuni dei volti più popolari del mondo dello spettacolo, ognuno profondamente legato alla città che racconterà durante il viaggio: quattro percorsi all’insegna della natura incontaminata, delle radici culturali del nostro paese e dei segreti più affascinanti dei nostri capoluoghi e due mete per i giovanissimi per cantare, ballare e divertirsi con Tik Tok e due delle sue star più famose.

Rudi Zerbi a Bologna, Giulio Berruti a Napoli, Federica Sabatini a Roma, Le Perle di Pinna a Bari, TelJ a Torino e Virginia Montemaggi a Grosseto.

Preparati a immortalare tutti i (grand)angoli e i luoghi più iconici di Roma con HUAWEI P30 Pro insieme a Federica Sabatini dal Campidoglio a Suburra. Un percorso a tappe che toccherà posti come via della Conciliazione, Tor Vergata per poi arrivare nella cornice che fa da sfondo a tante famose storie italiane come il lungo mare di Ostia.

Giulio Berruti sarà la guida di un viaggio alla scoperta di una Napoli sconosciuta ai più, una vera e propria immersione nei fondali del Mar Mediterraneo dove il Parco sommerso di Bacoli ospita i reperti della Atlantide Romana. Un’area marina protetta e affascinante che i vincitori del contest potranno fotografare durante l’escursione in sottomarino con l’utilizzo della nuovissima Huawei Snorkeling Case.

Bologna, casa di artisti e letterati, non può non incantare: lo sa bene Rudy Zerbi che ne è legato da ormai molti anni e per questo è stato scelto per raccontare il volto meno conosciuto del capoluogo emiliano con il suo centro storico e i suoi portici. Le vie più nascoste saranno infatti le protagoniste di questo percorso e tutti i loro particolari saranno catturati grazie all’innovativa tecnologia del Super Zoom di HUAWEI P30 Pro.

“Ho incontrato Bologna nella mia vita qualche anno fa e me ne sono innamorato. Mi piace tutto di Bologna: la gente, il centro storico, le campagne, il cibo e gli artisti. Si respira la storia in tutti i senti, sotto i portici come sui colli. Sono contento che Huawei mi dia l’opportunità di raccontarla ad altre persone” afferma Rudy Zerbi.

Una passeggiata tra la Bari Vecchia e la Bari nuova con una delle guide più simpatiche di sempre del piccolo schermo: Andrea Pinna in arte Le Perle di Pinna. Un viaggio che grazie alla funzione Dual-View di HUAWEI P30 Pro permetterà di esplorare una città bellissima, piena di storie da raccontare dai vicoli della città vecchia, tra i bei palazzi liberty come nelle periferie, al lungo il mare che la circonda.

Huawei City Explorer regala due mete anche ai giovanissimi amanti di Tik Tok, il nuovo social network dove i ragazzi ballano, cantano e si esibiscono davanti a una community virtuale di milioni di follower, con una giornata in compagnia di due delle star più amate dell’app per vivere un’esperienza magica all’insegna del divertimento, del canto e del ballo con TelJ e Virginia Montemaggi.

I vincitori del contest sfideranno Virginia a Grosseto a colpi di coreografie realizzando transition, lipsync e tantissime altre challenge, mentre TelJ incanterà i suoi follower con lezioni di canto e ballo nella sua città natale, Torino.

Huawei City Explorer, oltre a rappresentare un giro turistico sui generis per scoprire le bellezze della nostra penisola e vivere esperienze uniche, offre a tutti i partecipanti la possibilità di vincere un HUAWEI P30 Pro, il perfetto compagno di avventure per scattare foto indimenticabili non solo di questo, ma di tutti i viaggi che gli amanti del brand desiderano vivere.

Durante ogni esperienza verrà infatti estratto un vincitore che riceverà in premio l’ultimo flagship presentato dall’azienda per riscrivere le regole della fotografia partendo proprio da queste esperienze.

Di seguito il calendario ufficiale con i relativi link alle pagine ufficiali:

4 settembre 2019 – Roma con Federica Sabatini - pagina ufficiale

5 settembre 2019 – Napoli con Giulio Berruti - pagina ufficiale

11 settembre 2019 – Bologna con Rudy Zerbi - pagina ufficiale

12 settembre 2019 – Grosseto con Virginia Montemaggi - pagina ufficiale

13 settembre 2019 – Torino con TelJ - pagina ufficiale

17 settembre 2019 – Bari con Andrea Pinna - pagina ufficiale

Partecipare al contest è semplicissimo: basterà registrarsi sul sito ufficiale, selezionare la città e la sua guida per provare a vincere un biglietto per 2 persone, insieme a HUAWEI P30 Pro.

Il concorso è valido dal 24 luglio al 1 settembre 2019.