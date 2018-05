Huawei lancia il contest "rinascimento urbano" per la riqualifica degli spazi cittadini

Huawei ha annunciato il lancio del concorso "Rinascimento Urbano", nell'ambito del lancio mondiale del nuovo smartphone top di gamma P20 Pro. Il contest, come suggerisce il nome, ha l'obiettivo di promuovere la riqualificazione degli spazi urbani attraverso fotografie da inviare allo street artist Ale Senso.

Partecipare è semplice: basta scattare la foto del muro della città che si desidera far rinascere e caricarla sul sito dedicato all’iniziativa, raggiungibile attraverso questo indirizzo, entro il 10 luglio, coinvolgendo amici o familiari per far votare la propria foto. I muri verranno sottoposti all’attenzione di una giuria selezionata da Huawei, che avrà il compito di decretare il vincitore, a cui la celebre street artist darà nuova vita con un murale.

Oltre attraverso l'invio di fotografie, gli utenti potranno partecipare attivamente al contest votando gli scatti proposti dagli altri utenti, e potranno anche ricevere in omaggio un Huawei P20 Lite. Le foto che otterranno il maggior numero di voti parteciperanno ad un contest, che permetterà al vincitore di portare a casa un P20.

La migliore fotografia, scelta accuratamente da una giuria di esperti, vedrà rinascere il muro proposto, ma riceverà in omaggio il nuovo Huawei P20 Pro, il primo smartphone con tripla fotocamera potenziato dall’Intelligenza Artificiale.

Per maggiori informazioni vi proponiamo il filmato presente in apertura di notizia.