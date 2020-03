Huawei lancia l'e-commerce in Italia con offerte fino al 60% ed uno sconto sul P40

Huawei ha annunciato oggi l'apertura del proprio e-commerce ufficiale in Italia, raggiungibile attraverso questo indirizzo. Si tratterà di uno spazio virtuale in cui i clienti della società cinese potranno acquistare tutti i prodotti dell'ecosistema tramite pochi click, per farseli spedire direttamente a casa.

Ma non è tutto, perchè proprio in concomitanza con il lancio, Huawei ha deciso di proporre delle interessanti offerte che saranno disponibile fino al 6 Aprile.

Da oggi e per tutta la settimana coloro che si iscriveranno al negozio potranno usufruire di sconti fino al 60% su un'ampia selezione di prodotti tra cui smartphone, wearable e tablet. Huawei P30 Pro ad esempio sarà disponibile a 549,90 Euro rispetto agli 849,90 Euro di listino. Il P30 invece passa da 649,90 a 399 Euro. Per il Mate 30 Pro è prevista una riduzione di 400 Euro e può essere acquistato a 699 Euro.

Per quanto riguarda gli accessori invece, le Huawei FreeBuds 3 saranno disponibili a 119 Euro ed in omaggio a coloro che acquisteranno il nuovo Huawei P40 Lite.

Per la prima settimana, inoltre, Huawei ha deciso di lanciare un esclusivo concorso dedicato al Mate Xs, il secondo smartphone pieghevole dell'azienda. Ogni utente infatti avrà la possibilità di vincere il nuovo foldable: basta acquistare entro il 16 Maggio uno dei dispositivi disponibili sulla pagina dedicata e sperare di essere uno dei fortunati a partecipare all'estrazione. Chiaramente, più acquisti vengono fatti e maggiori saranno le opportunità di vincere.

Interessante anche la promozione per coloro che acquisteranno i nuovi P40. E' previsto uno sconto speciale di 20 Euro, previa registrazione su Huawei Store.