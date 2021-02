Huawei lancia l'HMS Week: sconti fino al 40% per sei giorni!

Huawei ha annunciato che da oggi, fino al 28 Febbraio 2021, sull'Huawei Store sarà disponibile l'HMS Week, una settimana di sconti dedicati a prodotti per la produttività, lavoro e studio. Il volantino consente di godere di uno sconto fino al 40% su tanti dispositivi e bundle.

Huawei Mate 40 Pro, ad esempio, può essere acquistato al prezzo di 1.149 Euro al posto di 1.249 Euro, con Huawei FreeBuds Pro incluse nella confezione, che hanno un prezzo unitario di 179 Euro.

Per coloro che acquisteranno Huawei Mate 40 Pro insieme ad Huawei MateBook 14, inoltre, è previsto un coupon aggiuntivo di 50 Euro. Huawei sottolinea che questo set di dispositivi consente di apprezzare a pieno la funzionalità Multi-Screen Collaboration per toccare con mano i vantaggi dell'ecosistema Huawei.

Nella promozione però rientrano anche altri prodotti da altre categorie, tra cui tablet, dispositivi indossabili e per l'audio.

Huawei MatePad Pro WiFi Only, con M-Pencil incluso nella confezione, ad esempio, può essere acquistato a 399 Euro.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata: fate però attenzione alla data di scadenza di ogni promozione, in quanto alcune saranno disponibili solo a tempo limitato e scadranno prima del 28 Febbraio 2021. Fateci sapere attraverso i commenti se avete trovato qualcosa di interessante oppure se almeno questa volta non c'è nulla che ha stuzzicato il vostro interesse.