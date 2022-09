Huawei lancia in Italia il nuovo Huawei Nova Y70: lo smartphone per le nuove generazioni

Huawei annuncia oggi il lancio in Italia del nuovo Huawei nova Y70, la new entry della famiglia nova Y che mira a portare le nuove tecnologie tra le mani dei giovani utenti, ereditando il DNA sella serie nova Y ed aggiungendo una serie di altre feature.

Tra tutte troviamo il display FullView da 6,75 pollici, batteria da 6000 mAh, il SuperCharge da 22,5W, la memoria da 128 gigabyte ed il sistema operativo EMUI 12.

Proprio la batteria da 6000 mAh è uno dei focus principali su cui si è soffermato Huawei, in quanto in grado di conferire delle ottime performance a fronte di un’autonomia che allontana le preoccupazioni di rimanere col cellulare scarico quando non si è a casa. La tecnologia AI Smart Power, inoltre, permette di risparmiare batteria ed ottimizza le otto aree di consumo d’energia.

Il pannello da 6,75 pollici ha un rapporto screen-to-body del 90,26%, ed il design con notch sottile permette di visualizzare maggiori contenuti con visuale più ampia. Per ridurre l’affaticamento degli occhi inoltre è possibile godere dell’oscuramento intelligente.

La memoria da 4 gigabyte è estendibile fino a 512 gigabyte tramite l’utilizzo di microSD. Presente anche il supporto all’effetto sonoro Sky Surround a 9,1 canali.

Il sistema fotografico è composto da una tripla fotocamera con obiettivo principale da 48 megapixel, lente ultra wide da 5 megapixel con angolo di visione di 120 gradi e fotocamera di profondità da 2 megapixel.

HUAWEI nova Y70 sarà disponibile nelle colorazioni Blue e Black in preordine dal 20 settembre e fino al 3 ottobre a partire da 229,90 su Huawei Store .