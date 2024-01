Huawei lancia in Italia il laptop MateBook D 16 2024 con Intel Core di 13esima generazione

Insieme al lancio del nuovo Huawei MatePad Pro 13,2”, Huawei lancia in Italia anche il laptop MateBook D 16 2024, un nuovo laptop che pesa 1,72Kg ed è spesso solo 17mm.

Il display da 16 pollici con formato 16:10 e rapporto schermo corpo del 90% permette ai creativi e professionisti di lavorare in multitasking in maniera semplice ed immediata. Il MateBook D 16 2024 ha una nuova cerniera a 180 gradi che permette al laptop di piegarsi completamente ed appiattirsi favorendo la condivisione dei progetti durante i meeting o lavori di gruppo.

Sotto la scocca troviamo un processore Intel Core i5 o i9 ad alte prestazioni, ma MateBook D 16 2024 supporta anche la tecnologia Dual Shark Fin Fan, ovvero il raffreddamento a doppia lama che regola la dissipazione del calore intorno al laptop per migliorare l’efficienza e prevenire eventuali crash.

Huawei MateBook D 16 2024 ha una batteria con durata fino a 70 Wh, il che rappresenta un upgrade rispetto alla capacità massima di 60 Wh del suo predecessore.

Per quanto concerne la tastiera, include tasti da 1,5mm con soft-landing design, con tastierino numerico individuale che permette di lavorare con grafici, dati e documenti in maniera più efficiente. A livello di prestazioni e connettività, il laptop vanta la certificazione SGS per le capacità di segnale WiFi a 5 stelle, con un incremento del 51% nella velocità di download del file. L’antenna Huawei Metaline è in grado di stabilire una connessione a raggio ultra-lungo fino ad una distanza massima di 270 metri.

Huawei MateBook D 16 2024 supporta anche la collaborazione multi-dispositivo con la funzionalità Super Device con cui si può collegare il laptop ad una vasta gamma di dispositivi.

Da oggi 15 Gennaio al 31 Gennaio Huawei MateBook D 16 2024 con processore i5 ed i9 di 13esima generazione è disponibile in preordine nella colorazione Space Grey al prezzo di 999,90 Euro (per il modello con i5) e 1399,90 Euro per quella con i9. Fino al 31 Gennaio, acquistando Huawei MateBook D 16 2024 è possibile ottenere Huawei FreeBuds 5i in omaggio e 50 Euro di sconto in fase di preordine.