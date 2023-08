Huawei lancia in Italia MatePad 11,5': a 300 Euro un tablet per la produttività

Huawei annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo Huawei MatePad 11,5”, la new entry della famiglia MatePad che a 300 Euro vuole mettere tra le mani degli utenti un dispositivo per la produttività sia per studenti che professionisti.

A livello estetico troviamo un corpo metallico unibody con display da 11,5 pollici con rapporto schermo-corpo dell’86% ed aspect ratio di 3:2 e refresh rate a 120Hz, con sistema operativo HarmonyOS 3.1 integrati. Complessivamente, il tablet ha uno spessore di 6,85mm con peso di 499 grammi, dimensioni che lo rendono facile da utilizzare ogni giorno. A ciò si aggiunge l’antenna Cavity Slot Magnetic che ottimizza il segnale senza modificare la superficie ed offre un design liscio e privo di punti d’interruzione.



Arriva insieme a MatePad 11,5” anche la tastiera portatile smart keyboard dotata di corsa dei tasti lunga 1,5mm, che si integra perfettamente con l’applicazione Huawei Notes che permette di prendere appunti anche a mano.



Per quanto concerne il comparto fotografico, Huawei MatePad 11,5” è dotato di uno zoom d’immagine 15x che permette di creare mappe concettuali ed illustrazioni anche complessa, mentre sotto la scocca troviamo un set di chip a 4nm con dual antenna 2x2 MIMo con banda a 160 MHz che migliora anche l’esperienza di gaming. La batteria invece è da 7700 mAh e supporta la ricarica rapida da 20W.



Huawei MatePad 11,5” nella configurazione 6/128GB è disponibile da oggi al prezzo di 299,90 Euro nella colorazione Space Grey su Huawei Store. Fino al 30 settembre, è disponibile una promozione sull’acquisto che permette di ottenere in omaggio anche la penna capacitiva HUAWEI M-Pencil di 2° generazione e, con l’aggiunta di 49,90 euro, anche la tastiera HUAWEI Smart Keyboard versione UK.