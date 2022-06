Huawei lancia in Italia MatePad Paper, il suo nuovo tablet E-Ink

Dopo aver visto a sorpresa il primo teaser dello Huawei Nova 10, arriva oggi in Italia un nuovo dispositivo del colosso di Shenzhen. Stiamo parlando del primo tablet E-Ink di Huawei, il MatePad Paper, disponibile da oggi per l'acquisto online sullo Huawei Store.

Huawei MatePad Paper è stato annunciato al MWC dello scorso febbraio dal produttore cinese, ed ha fatto oggi il suo debutto anche sul mercato italiano. Huawei spiega che il tablet offre un'esperienza di lettura e scrittura simile a quella della carta, riducendo gli sforzi richiesti alla vista degli utenti, come testimonia la certificazione TÜV Rhineland Paper Like Display.

Il tablet, inoltre, supporta la Huawei M-Pencil di seconda generazione, che garantisce una scrittura estremamente simile a quella su carta, ed è stato lanciato con il sistema operativo HarmonyOS 2.0, che permette la collaborazione cross-device tra il MatePad Paper e gli altri dispositivi Huawei.

In termini tecnici, il processore del tablet è un Huawei Kirin 820E, affiancato da 4 GB di RAM e da uno storage da 64 GB, mentre il suo schermo ha una diagonale da 10,3" e una risoluzione pari a 1872 x 1404 p.. Le dimensioni del device sono invece di 182,7 mm in larghezza e di 225,2 mm in altezza, per un rapporto schermo-corpo dell'86,3%.

Per quanto riguarda il design, Huawei MatePad Paper presenta un form factor unibody e una cover in pelle vegana, che garantiscono un aspetto e una tenuta simili a quelli di un libro, insieme ad una presa morbida e salda. Inoltre, Huawei ha progettato il tablet pensando alla mobilità: per questo, il design del dispositivo è volto a ridurne lo spessore, pari a soli 6,65 mm, tenendo limitato anche il suo peso, pari a circa 360 g.

Punto forte del device sembra essere però la batteria, che secondo la compagnia di Shenzhen garantirà un'autonomia in standby fino a 4 settimane e una durata di ben sei giorni di utilizzo attivo. Inoltre, il device possiede anche due altoparlanti di grande ampiezza, che dovrebbero garantirgli un ottimo comparto sonoro.

Il MatePad Paper può essere acquistato al prezzo di 499,90 Euro dal sito web di Huawei. Ordinando il device, infine, riceverete anche delle Freebuds 4i in omaggio.