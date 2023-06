Huawei lancia in Italia nova 11 Pro: il nuovo smartphone per ritratti d'effetto

Huawei annuncia oggi il lancio in Italia di Huawei nova 11 Pro, il nuovo smartphone flagship che guarda ai ritratti. Sul dispositivo infatti debutta la tecnologia XD Portrait e la nuova funzionalità Multi-Vision, con estetica Super Star Orbit Ring degli obiettivi e vetro Kunlun Glass.

Lo schermo è da 6,78 pollici e garantisce una presa confortevole e resistenza alle cadute fino a 10 volte superiore rispetto ai precedenti modelli della serie nova. Si tratta inoltre del primo modello della serie nova a presentare il design della back cover in pelle vegana con loghi in rilievo, oltre che il primo della linea a supportare sia la tecnologia Display Turbo (che massimizza le prestazioni dello schermo) sia il display con protezione Kunlun Glass con certificazione cinque stelle SGS e 10 volte più resistente alle cadute.

Il punto forte però è rappresentato dalla modalità Ritratto, che arriva per la prima volta con tecnologia XD Portrait che risalta ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione. La doppia fotocamera frontale è composta da una lente per il selfie Ultra Portrait da 60 megapixel ultra grandangolare a 100 gradi ed una da 8 megapixel per ritratti ravvicinati con zoom ottico 2x e digitale fino a 5x.

Sulla scocca posteriore troviamo una fotocamera Ultra Vision da 50 megapixel con sensore RYYB, una macro ultra grandangolare ad 8 megapixel ed un sensore di messa a fuoco laser.

Huawei nova 11 Pro guarda anche al gaming con l’aggiornato Game Engine che ha apportato ottimizzazioni a tutta la programmazione delle risorse SoC.

La batteria è da 4500 mAh e supporta la tecnologia di ricarica Huawei SuperCharge Turbo da 100W che permette di raggiungere il 60% in circa 10 minuti ed il 100% in 20 minuti a schermo spento.

HUAWEI nova 11 Pro è disponibile nelle colorazioni Green e Black a partire da oggi su Huawei Store al prezzo di 699,90 euro. In occasione del lancio, sarà possibile ottenere in omaggio con l’acquisto di HUAWEI nova 11 Pro entro il 9 luglio anche i pratici auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5i del valore di 99,90 euro.