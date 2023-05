Huawei lancia in Italia Nova 11i, smartphone budget con un occhio a design e fotocamera

I due top di gamma Huawei P60 Pro e Mate X3 sono stati lanciati in Europa dal colosso cinese a metà maggio, ma già oggi arriva sul mercato italiano un altro device targato Huawei. Stiamo parlando di Huawei Nova 11i, nuovo smartphone della famiglia Nova pensato per la fascia medio-bassa del mercato.

Il prezzo di Huawei Nova 11i, infatti, è budget: si parla di soli 279,90 Euro nelle due colorazioni Menta e Nero, entrambe disponibili sull'Huawei Store. A questo prezzo, potrete portarvi a casa uno smartphone che punta tutto sul design, grazie alla doppia fotocamera Star Ring, la quale trae ispirazione dall'immagine di due stelle orbitanti nello spazio.



Lo smartphone ha un ottimo rapporto schermo-corpo del 94,9%, con bordi dallo spessore pari a un solo millimetro. Lo spessore del device è di 8,55 mm, mentre il suo peso è molto contenuto, pari a 193,3 grammi. Nonostante ciò, lo smartphone vanta comunque una batteria da 5.000 mAh con tecnologia Huawei SuperCharge Turbo da 40 W, che garantisce una ricarica fino al 60% in 30 minuti di ricarica.

Lato display, Huawei Nova 11i ha uno schermo IPS LCD da 6,8" con refresh rate a 90 Hz e touch sampling rate a 270 Hz, che si avvale di avanzati algoritmi proprietari di Huawei per il miglioramento delle immagini. Stessa cosa per l'audio, che utilizza la soluzione Histen 8.1 per una qualità quanto più alta possibile nella riproduzione musicale.



In termini tecnici, Huawei Nova 11i ha uno Snapdragon 680 4G come suo SoC, insieme ad una RAM da 8 GB e ad uno storage da 128 GB. Fin dal lancio, inoltre, lo smartphone supporta il sistema operativo proprietario EMUI 16, che permette un'elevata personalizzazione della schermata iniziale e una vasta gamma di widget per lo smartphone.

Infine, la fotocamera principale posteriore da 48 MP di Huawei Nova 11i ha un'apertura f/1.8 e un sensore da 1/2": essa supporta la tecnologia pixel binning 4-in-1 e permette di scatti in formato RAW. La fotocamera si accompagna ad un sensore di profondità da 2 MP e ad una selfie-camera da 16 MP, impreziosita dall'algoritmo AI Beauty per l'abbellimento tramite IA dei tratti del viso e della pelle.