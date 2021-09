Huawei lancia in Italia il Nova 8i, con ricarica rapida da 66W e display borderless

New entry nel listino Huawei. La società asiatica infatti quest'oggi annuncia il nuovo Huawei Nova 8i, lo smartphone con fotocamera quadrupla da 64 megapixel, display borderless e supporto alla tecnologia Huawei Supercharge da 66W.

Sul nuovo Huawei Nova 8i troviamo un display borderless da 6,67 pollici con risoluzione di 2376x1080 pixel FHD+ e supporto alla gamma colori DCI-P3, in grado di riprodurre gradazioni realistiche e dettagli vividi. Il rapporto schermo-corpo è del 94,7%, il che si traduce in un'esperienza di utilizzo e visione dei contenuti immersiva. Huawei guarda anche alla sicurezza dei propri clienti con la funzione Eye Comfort che ha superato la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light, in quanto in grado di filtrare le emissioni dannose di luci blu. Lo schermo inoltre ha un touch sampling rate di 180Hz.

Il comparto fotografico è compost da una fotocamera principale da 64 megapixel da 1/1,17 pollici, accompagnata da un obiettivo ultrawide con angolo di visione di 120 gradi ed una macro camera che permette di realizzare scatti ravvicinati con dettagli definiti a soli 4cm dall'obiettivo. Presente anche la modalità Super Night Shot 2.0 per scattare facilmente foto notturne.

La batteria è da 4300 mAh con supporto alla tecnologia Huawei Supercharge da 66W, che permette di caricarla al 68% in 20 minuti e completamente in soli 38 minuti.

Huawei Nova 8i integra sette antenne sui quattro bordi che migliorano la potenza del segnale, mentre parlando della memoria interna troviamo 128 gigabyte di spazio di archiviazione e 6 gigabyte di RAM.

Fronte software invece troviamo EMUI 11 e gli Huawei Mobile Services. Huawei Nova 8i è disponibile nelle colorazioni Moonlight Silver e Starry Black da oggi, 15 Settembre, al prezzo di 349 Euro. Fino al 4 Ottobre con l'acquisto di Huawei Nova 8i si riceveranno le Huawei FreeBuds 4i in regalo, mentre su Huawei Store depositando un acconto di 10 Euro si riceverà un extra sconto di 40 Euro.