Huawei lancia in Italia lo spazzolino elettrico Leboo Smart Sonic: disponibile da 69 Euro

Huawei annuncia oggi la disponibilità in Italia dello spazzolino elettrico Leboo Smart Sonic, il primo dell’ecosistema HiLink ad approdare nel nostro paese.

Come viene anche per altri prodotti simili, lo spazzolino Leboo Smart Sonic deve essere collegato all’applicazione AI Life, che permette di monitorare la propria pulizia orale in tempo reale: ad esempio può rilevare l’efficacia della spazzolatura in tempo reale, anche grazie al sensore di pressione intelligente che evita di fare danni allo smalto ed alle gengive. Viene anche assegnato un sistema di punteggio che fornisce delle analisi per ottenere una migliore routine di igiene orale.

A livello software, sono disponibili 36 modalità di pulizia, e diversi livelli: da soft ad intenso, tutti programmabili sempre tramite l’app.

Leboo Smart Sonic supporta anche la ricarica wireless rapida, che viene completata in sole otto ore. Con una singola carica può essere utilizzato per 90 giorni: Huawei sottolinea che in questo modo è necessario ricaricarlo appena quattro volte all’anno.

“Nei prossimi dieci anni, la visione di Huawei sarà quella di offrire ai propri clienti un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità in cui lo smartphone resta al centro dell’ecosistema come fulcro di connessione per tutti i dispositivi periferici grazie a HiLink, la nostra piattaforma innovativa che permette di collegare device intelligenti di diversi vendor, al fine di offrire agli utenti un'esperienza dedicata alla smart home sempre più connessa e volta al futuro” commenta Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia. “Supportato da HUAWEI HiLink, lo spazzolino Lebooo Smart Sonic si distingue sul mercato grazie alle modalità di pulizia altamente personalizzate, una batteria senza precedenti con fino novanta giorni di durata e un ottimo rapporto qualità-prezzo” conclude Duan.

Lo spazzolino è disponibile da oggi presso lo Huawei Store a 69 Euro nelle colorazioni white e black. Dal 26 Novembre però sarà disponibile a 49 Euro, con due testine aggiuntive incluse nella confezione. Il prezzo delle singole testine, però, non è stato svelato.