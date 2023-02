Huawei lancia in Italia WATCH Buds: il 2-in-1 che integra smartwatch ed auricolari TWS

Huawei annuncia che da oggi 15 Febbraio 2023 è disponibile in preorder su Huawei Store il nuovo WATCH Buds, l’innovativo device 2-in-1 che integra smartwatch ed auricolari true wireless in una scocca pratica, funzionale e confortevole.

Con corpo in acciaio che assicura maggiore robustezza ed elevata resistenza alla corrosione, Huawei WATCH Buds sfoggia un display a colori ad alta definizione AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466x466 pixel e cassa in acciaio inossidabile. La raffinatezza ed eleganza è garantita da un pulsante e corona decorati con motivo Clous de Paris che garantisce brillantezza metallica. Il cinturino invece è in vera pelle primo fiore di vitello, morbidamente fresata.

Con uno spessore di soli 14,99mm, Huawei WATCH Buds include un sensore fotoelettrico ad otto canali, un albero rotante preciso al micron, una base di ricarica per gli auricolari, un’unità di aggancio magnetica ed un paio di auricolari integrati sotto al quadrante a cui si può accedere premendo il bottone sottostante. Gli auricolari di Huawei WATCH Buds sono più piccoli del 50% rispetto a quelli tradizionali, ma il 90% più efficienti in termini di spazio e pesano solo 4 grammi.



Huawei evidenzia come il meccanismo di apertura e chiusura del quadrante sia stato sottoposto ad importanti stress test. Gli auricolari, che come il coperchio sono dotati di un innovativo sistema di magneti, si caricano non appena riposti nella custodia attraverso le due basi placcate in platino a 360 gradi. A livello software, tramite determinate watchface è anche possibile visualizzare lo stato di ricarica dei singoli auricolari.

Grazie alla tecnologia di identificazione adattiva, sono intercambiabili tra orecchio destro e sinistro: tale sistema effettua la commutazione automatica del canale quando si inclina la testa. Il sensore IMU (Unità di Misurazione Inerziale) invece permette di misurare l’accelerazione della velocità angolare in base al movimento dell’utente: ciò vuol dire che se vengono indossati in maniera errata, si autosistemeranno in maniera intelligente in base al canale uditivo. Il microfono presente al loro interno è in grado di rilevare in tempo reale i cambiamenti del segnale sonoro del canale uditivo per adattarsi in automatico. Supportata anche la tripla equalizzazione adattiva con ottimizzazione del suono in tempo reale, ma sono presenti anche due microfoni per rilevamento dell’audio ed un sensore di conduzione ossea in grado di captare voce e suoni ambientali.



Per quanto concerne lo smartwatch, invece, sono presenti tutte le funzioni legate al monitoraggio del benessere, tra cui il rilevamento automatico della saturazione di ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e tutte le innovazioni per il mondo dello sport e fitness. Tutto gestibile tramite l’app Huawei Health per iOS ed Android.

In termini di autonomia, si parla di 3 giorni di utilizzo con una carica completa che può arrivare a 7 giorni in modalità risparmio energetico. Supportato il Wireless Super Charger.



Dal 1 marzo sarà possibile acquistare HUAWEI WATCH Buds su Huawei Store al prezzo di 499,90 euro. Da oggi fino al 28 febbraio si può preordinare lo smartwatch su Huawei Store con un acconto di 30,00 euro, per ottenere uno sconto di 30,00 euro sul prezzo finale. Lo sconto ottenuto in fase di preordine si applicherà sull’acquisto effettuato tra il 1 e il 19 marzo, pagando al check-out il saldo rimanente di 439,90 euro.