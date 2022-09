Huawei lancia Mate XS 2 anche in Italia: disponibile da oggi a 1.999 Euro

Huawei ha annunciato Mate XS 2, il suo nuovo smartphone pieghevole, lo scorso 29 luglio, confermando che esso sarebbe arrivato presto anche sul mercato europeo. Ebbene, da oggi, giovedì 1° settembre, Huawei Mate XS 2 può essere acquistato anche in Italia tramite l'e-commerce ufficiale di Huawei.

Huawei Mate XS 2 è il più avanzato smartphone pieghevole di Huawei con apertura verso l'esterno. Il design del dispositivo è pensato per essere ultrasottile, ultrapiatto e ultraleggero, grazie alle cerniere a doppia rotazione Falcon Wing, le quali rendono lo smartphone particolarmente resistente all'uso prolungato.

Il device è dotato poi di un display pieghevole True-Chroma da 7,8", nonché di una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 8 MP: tutte le lenti sono poi ottimizzate con Huawei XD Optics per una migliore resa delle immagini scattate con il sistema triple lens posteriore dello smartphone.

Sotto la scocca del dispositivo troviamo un SoC Qualcom Snapdragon 888 e un sistema di raffreddamento a liquido di grafene, insieme ad una batteria da 4.600 mAh con il supporto alla tecnologia Huawei SuperCharge da 66W. Inoltre, tra le altre componenti dello smartphone segnaliamo il nuovo AI Sound Engine del produttore cinese, che migliora l'esperienza di ascolto degli altoparlanti stereo di Mate XS2.

Infine, vale la pena sottolineare che Huawei Mate XS 2 è lo smartphone pieghevole più leggero in commercio, con un peso di soli 255 grammi. La riduzione del peso rispetto ai device della concorrenza è resa possibile dalla presenza di un pannello in fibre di vetro ultraleggere sul retro del dispositivo, nonché di una lega di titanio aerospaziale e di acciaio ultraleggero per la struttura dello smartphone.

Huawei Mate XS 2 è disponibile da oggi solo sul marketplace online di Huawei, al prezzo di 1.999,90 Euro. Acquistando il device fino al 30 settembre, inoltre, potrete ricevere in regalo le cuffie TWS Huawei FreeBuds Pro 2.