Huawei lancia MatePad SE 10,4 pollici: il nuovo tablet con schermo 2K e Surround Sound

A fianco delle nuove Huawei FreeBuds 5i, Huawei lancia oggi in Italia anche il nuovo tablet versatile Huawei MatePad SE 10,4”. Dotato di un ampio display FullView da 10,4 pollici 2K Eye Comfort, il tablet può essere utilizzato in ogni situazione e fa della versatilità il suo punto cardine.

Il corpo sottile e leggero pesa soli 440 grammi ed ha superato vari test che garantiscono resistenza e durabilità. Il rapporto schermo-corpo è dell’83%, ed il pannello offre una risoluzione 2K con densità di 225ppi, che permette di godere di una visione immersiva con dettagli chiari e vividi. Garantiti 4096 livelli di luminosità che cambiano in tempo reale in base alle condizioni di illuminazione ambientale: in questo modo gli occhi possono adattarsi a qualsiasi momento della giornata.



Huawei spiega che la scocca è in lega di alluminio ed è ottenuta con processo di sabbiatura anodica che restituisce lucentezza. Il design minimal è caratterizzato da linee classiche che richiamano l’estetica simmetrica.

Presenti due speaker che generano il sound sia da destra che da sinistra allo scopo di offrire un’esperienza d’ascolto immersiva e coinvolgente. Grazie ad Huawei Histen 8.0 è possibile godere di effetti audio che si adattano in automatico al contesto in base alla gamma di frequenze ed il livello del volume. L’algoritmo di estrazione della voce a canale centrale fa risaltare le voci durante i film, i corsi online e le call.



Huawei MatePad SE 10,4 nella versione con 4GB di RAM e 64GB di memoria è disponibile da oggi al prezzo di 239,90 Euro. Fino al 31 gennaio, con l’acquisto si ottiene in omaggio la Folio Cover, 3 mesi di abbonamento Cloud da 200GB gratis e un coupon sconto di 20€ con il codice AMPSE20 da inserire su HUAWEI Store al check-out.