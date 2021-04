Huawei lancia sul mercato il suo primo monitor da gaming: specifiche e prezzo

Huawei a inizio marzo ha lanciato in Italia Huawei FreeBuds 4i e Huawei Watch Fit Elegant, ma non sono gli unici prodotti presentati in questo periodo a livello globale. Il colosso cinese ha infatti lanciato, seppur solamente sul mercato domestico, il suo primo monitor da gaming per PC desktop.

Come riportato dai colleghi di TechRadar, questo display firmato Huawei ha un pannello IPS Full HD da 23,8 pollici con refresh rate di 60 Hz, 72% gamut NTSC e un rapporto schermo-corpo del 90% per dimensioni pari a 538,5 mm di larghezza, 425 mm di altezza e 170 mm di profondità, è compatibile con PC desktop, notebook e pure dispositivi mobili e ha un design “senza cornice” (ogni lato ha uno spessore di 5,7 millimetri) esattamente come i suoi computer portatili Matebook di successo.

Lato funzionalità presenta una speciale funzione di protezione degli occhi dalla luce blu e dal flickering e non mancano un ingresso VGA, uno HDMI e uno DC, assieme a un cavo HDMI da 1,5 m incluso nel box del monitor. L’azienda ha assicurato l’utenza che sarà facilissimo configurare questo monitor e montarlo su piattaforme compatibili. Per quanto concerne il prezzo, invece, si parla di 149,99 sterline nel Regno Unito e verrà venduto in Cina anche in bundle con il PC desktop MateStation S; al momento non sono noti altri dettagli sul lancio in altri paesi oltre a quest’ultimo e al mercato asiatico. La data di disponibilità sull’Huawei Store è fissata, infine, al 14 aprile.

Rimanendo nel mondo Huawei, la società a quanto pare avrebbe rinviato nuovamente il lancio dello smartphone top di gamma Huawei P50 da fine aprile a giugno 2021.