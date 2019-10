Huawei lancia Nova 5T: lo smartphone con cinque fotocamere. Prezzo e specifiche

Huawei annuncia oggi il lancio italiano di Huawei Nova 5T, il nuovo smartphone dotato di cinque fotocamere (quattro posteriori ed una anteriore) potenziate dall'intelligenza artificiale. Lo schermo Punch FullView invece è da 6,26 pollici, mentre il processore è il Kirin 980 proprietario.

L'aspetto principale su cui si è focalizzata la società è il comparto fotografico, dotato di una configurazione Quad-Camera posteriore con AI in grado di genere foto professionali in un'ampia varietà di scenari. Il dispositivo monta un obiettivo ad alta definizione da 48 megapixel, un grandangolare da 16 megapixel ed uno per le macro da 2 megapixel, a cui si aggiunge un sensore bokeh da 2 megapixel. Invece, la fotocamera frontale è da 32 megapixel.

A livello software è presente la modalità scatto AI HDR+ che raccoglie più fotogrammi in un unico scatto, selezionando le parti migliori di ognuno. E' anche presente la Super Night che sfrutta la AI Image Stabilization (AIS) ed un sensore intelligente per il rilevamento della luce per generare scatti chiari sia di giorno che di notte. L'editing video avanzato invece riconosce automaticamente i soggetti ricorrenti nei video.

Per quanto riguarda il processore, come detto poco sopra è presente il Kirin 980, accompagno da 6 gigabyte di RAM e 128GB di memoria interna. La batteria invece è da 3.750 mAh con supporto alla ricarica veloce SuperCharge da 22,5W, che ricarica la batteria da 0 al 50% in trenta minuti.

Lato software invece è presente l'UI EMUI 9.1 basata su Android 9, che offre una velocità di avvio delle app del 59%. La modalità GPU Turbo 3.0 invece accelera l'elaborazione grafica e riduce la latenza durante il gaming senza compromettere la durata della batteria.

Il sensore per le impronte digitali è invece integrato lateralmente ed ha una velocità di sblocco di 0,3 secondi.

Huawei nova 5T è disponibile in tre varianti di colore: Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple.

In Italia è anche disponibile un Capsule Collection composta da T-Shirt e Felpe che rimandano ai colori dello smartphone. Il prezzo di lancio è di 429,90 Euro, ma per le prossime tre settimane è possibile acquistare presso l'Huawei Experience Store di Milano CityLife e lo shop online Nova 5T insieme alle FreeBuds lite e nova capsule collection al prezzo totale di 430,90 Euro.