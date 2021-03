Huawei lancia il nuovo smart speaker Hi-Fi Huawei Sound: disponibile a 199,90 Euro

Huawei ha annunciato oggi il lancio di Huawei Sound, il nuovo smart speaker Hi-Fi Huawei Sound, creato in collaborazione con Davialet, che è disponibile in preordine su Huawei Store al prezzo consigliato di 199,90 Euro.

Caratterizzato da un design acustico a quattro altoparlanti, Huawei Sound include un woofer da 40W da quattro pollici e tre altoparlanti da 5W full range. Lo smart speaker sfrutta la configurazione Push-Push di Davialet, in cui due radiatori passivi si rafforzano a vicenda per contrastare le vibrazioni di backwave: in questo modo si riduce la distorsione del rumore.

Secondo i dati di Huawei, questa stabilità si conferma anche in caso di volume elevato (fino a 90 dB), producendo un suono incontaminato e privo di distorsioni.

La tecnologia avanzata SAM di Davialet si fa sentire anche sui bassi, grazie ad una struttura con 1 woofer e due unità passive.

Huawei Sound offre anche quattro effetti sonori: Davialet Space Soundstage, Vocals, Hi-Fi e Bass, ma incorpora anhe la funzione tap to transfer che consente all'utente di dirigere la riproduzione audio del telefono all'altoparlante semplicemente toccando il telefono contro il corpo dello smart speaker.

Il preordine è già disponibile sul sito web ufficiale di Huawei a 199,90 Euro, nella sola colorazione Black. La consegna è garantita in 1-2 giorni lavorativi.