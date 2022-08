Huawei lancia le offerte Back To School: tanti sconti per ricominciare a Settembre

L’estate ormai è finita e le città si stanno via via ripopolando con studenti. In quest’ottica si aggiunge la nuova promozione di Huawei che ha lanciato oggi il volantino Back To School, che prevede una serie di iniziative e promozioni per coloro che desiderano ripartire col botto.

Direttamente sullo Huawei Store, infatti, è possibile godere di tantissimi prodotti a prezzi ridotti.

Tra i laptop, monitor e tablet da oggi e fino al 16 Settembre è possibile acquistare Huawei MateBook 16s nella versione con i9, 16GB di RAM ed 1 terabyte di memoria a 1.899 Euro con il monitor Huawei MateView incluso. Aggiungendo soli 9,90 Euro è invece possibile ottenere Huawei Bluetooth Mouse II, mentre i coloratissimi auricolari Huawei FreeBuds SE potranno essere portati a casa con un sovraprezzo di 34,90 Euro.

Huawei MateBook 16 nella versione R5 da 16GB ed SSD da 512 gigabyte invece è acquistabile a 799,99 Euro, mentre Huawei MateBook D15 nella variante i5 da 8GB con SSD da 256 gigabyte è disponibile a 529,99 Euro.

Fronte indossabile, Huawei Watch GT 3 Pro da 46mm viene proposto a 399,99 Euro anzichè 499,99 Euro, mentre la versione liscia da 46mm Brown passa a 189,99 Euro anzichè 269 Euro.

I dettagli delle promozioni attive sono consultabili su Huawei Store, l’e-commerce proprietario di Huawei.