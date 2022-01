Huawei lancia le offerte di inizio 2022: sconti fino al 24 Gennaio su tanti prodotti

Huawei rilancia oggi le nuove offerte di inizio anno, nell'ambito della campagna "New Year" che fino al prossimo 24 Gennaio 2022 consentirà di acquistare a prezzi vantaggiosi tantissimi prodotti del proprio ecosistema, tra cui laptop e tablet.

I modelli di laptop Huawei MateBook D 14 e Huawei D 15, con i processori Intel Core di undicesima generazione, sono da ora disponibili con Windows 11 preinstallato e sullo Huawei Store potranno essere acquistati in preordine fino al 24 Gennaio 2022 con mouse in regalo.

Huawei MateBook D 14, nella variante con processore i5 di undicesima generazione, 8 gigabyte di RAM e 512GB di memoria interna, è invece in promozione ad 849 Euro, mentre Huawei MateBook D 14 con i7 di undicesima generazione, 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 1099 Euro, con uno sconto di 100 Euro su un anticipo di 10 Euro.

Huawei MateBook X Pro 2021, nella variante con i5, 16GB di RAM e 512GB di memoria invece è in promozione a 1099 Euro anzichè 1599 Euro. Il tablet Huawei MatePad 11 con WiFi 11 nella versione con memoria da 64 gigabyte è invece in offerta a 359,90 Euro anzichè 399,90 Euro con in omaggio la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Tutte le offerte possono essere consultate direttamente sullo store ufficiale di Huawei.