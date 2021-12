Huawei lancia le offerte di Natale: tanti sconti su smartphone ed altri prodotti

Il Natale è ormai alle parte ed anche Huawei Store si prepara a questa importante ricorrenza, tingendo il negozio online di rosso e con una serie di promozioni molto interessanti che terranno compagnia gli utenti nelle prossime settimane.

Fino al 21 Dicembre, infatti, su Huawei Store saranno disponibili tante promozioni ed offerte per diversi prodotti dell'ecosistema Huawei, pensate per gli utenti. Dal 3 al 13 Dicembre 2021, inoltre, saranno attive delle ulteriori promozioni ("Deal of the Day") con sconti promozionali.

Tra le promozioni già attive segnaliamo Huawei Watch GT2 Pro in offerta insieme a FreeBuds Pro al prezzo complessivo di 249 Euro. Huawei FreeBuds Lipstick sono in promozione con Huawei Watch Fit Mini a 249 Euro.

Huawei MatePad 11 è disponibile invece insieme agli auricolari con cancellazione del rumore, Huawei FreeBuds 4i, a 399,90 Euro.

Tra gli altri bundle segnaliamo che Huawei Nova 9 è in offerta abbinata con lo smartwatch Huawei Watch GT 2 al prezzo complessivo di 509,90 Euro.

Fino al 21 Dicembre inoltre per i prodotti riguardanti smart working, home office, PC e monitor sono previsti sconto del 50% sull'estensione della garanzia e del 20% sull'acquisto del servizio ufficiale di sostituzione della batteria, con quest'ultimo valido solo per smartphone.

Tutte le offerte di Natale Huawei sono disponibili sulla pagina ufficiale sullo store Huawei.