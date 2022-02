Huawei lancia le offerte di San Valentino: sconti fino al 45% e tanti regali

Sulla scia delle offerte si San Valentino Xiaomi, anche Huawei lancia in giornata odierna le promozioni speciali dedicate alla Festa degli Innamorati, che permettono di ottenere sconti fino al 45% su tanti prodotti e regali esclusivi.

Huawei P50 Pocket, con Huawei FreeBuds Lipstick in regalo, è disponibile a 1599,90 Euro. In offerta però troviamo anche Huawei P50 Pro, con le FreeBuds Pro in regalo, a 1199,90 Euro, mentre Huawei Watch GT Runner con Huawei FreeBuds 4i + cinturino extra viene proposto a 299,90 Euro.

Tra le promozioni, Huawei MateBook D 15 con processore i3, nella configurazione 8/256GB può essere acquistato a 499 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto ai 649 Euro di listino. Huawei MatePad 11 con 6GB di RAM e 128GB di storage, nella configurazione WiFi Only, è disponibile in offerta a 459,90 Euro, 40 Euro in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino. Le FreeBuds 4, invece, sono disponibili a 109,90 Euro, con un risparmio di 49,10 Euro dal prezzo di listino. Segnaliamo anche lo sconto sull'Huawei Watch GT3 nella colorazione White con cinturino in pelle, a 209 Euro, in calo di 40 Euro dai 249 Euro.

Ovviamente è disponibile anche il pagamento in tre rate. La lista completa degli sconti di San Valentino Huawei può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata.