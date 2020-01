Huawei lancia openEuler, una distro Linux open source! Tutti i dettagli

Huawei ha lanciato ufficialmente una distro Linux open source chiamata openEuler. A fianco di quest'ultima sono stati svelati anche due sottoprogetti: iSula (container runtime pensato per Cloud e IoT) e A-tune (software di tuning basato sull'IA).

Stando anche a quanto riportato da It's Foss, l'ISO di openEuler si può scaricare tramite il sito ufficiale della distribuzione Linux. Il sistema è compatibile sia con l'architettura x86_64 che con quella ARM64. Non pensate però di avviare l'immagine, visto che al momento sembra non essere possibile farlo. Inoltre, Huawei sta ancora realizzando la documentazione in inglese e quindi non abbiamo a disposizione abbastanza materiale per fornirvi informazioni dettagliate.

In ogni caso, come potete leggere sul sito ufficiale di Huawei, openEuler è un sistema operativo pensato per i server, che dovrebbe essere rilasciato nella sua versione definitiva il 31 dicembre 2020. OpenEuler è basato su CentOS (derivata di Red Hat).

Stando a diverse fonti, sembra che si tratti semplicemente di una variante open source di EulerOS, sistema operativo pensato per le aziende. Se volete saperne di più su quest'ultimo, l'azienda cinese ha messo a disposizione anche una guida all'installazione.

Tuttavia, vi ricordiamo che non stiamo parlando di un classico sistema operativo consumer, come hanno invece erroneamente descritto da alcune fonti internazionali. Insomma, nessuna alternativa a Fuchsia OS (sistema operativo a cui Google sta lavorando da parecchio tempo).

Per maggiori dettagli su EulerOS, vi consigliamo di consultare il sito Web di Huawei dedicato agli sviluppatori. Se siete interessati al codice sorgente di openEuler, lo potete trovare in questa pagina di Gitee, che potremmo definire come il "GitHub cinese".

Insomma, sicuramente si tratta di una notizia interessante per tutti gli sviluppatori, mentre i consumatori dovrebbero pensare più ad HarmonyOS che a questo progetto. Tuttavia, la volontà dell'azienda cinese di rendere open source la sua distribuzione Linux pensata per i server ci fa capire quanto Huawei sia sempre più intenzionata a mirare all'indipendenza tecnologica.

Lo screenshot presente in calce alla notizia è di EulerOS (fonte: sito ufficiale Huawei).