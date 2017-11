Huawei lancia la promo cashback per l'Honor 9, disponibile fino al 23/11

A partire dal 3 novembre al 23 novembre Honor replica la formula del cashback per tutti gli utentiche desiderano scegliere il nuovo

La meccanica è semplice: chi acquisterà un Honor 9 presso le maggiori catene di elettronica di consumo online e off line potrà richiedere il rimborso di 30€iscrivendosi al sito http://www.honorpromo.it/honor9cashback30/ per tutto il periodo di durata dell’iniziativa. Non rientrano in questa promozione gli acquisti effettuati su Hihonor e Amazon.

Honor 9, con un design elegante, con corpo posteriore realizzato in vetro curvo 3D e tecnologie di ultima generazione, è il device ideale per gli utenti più esigenti. Grazie alla doppia fotocamera posteriore, dotata di un sensore monocromatico da 20MP e uno RGB da 12MP con zoom ibrido 2X, è in grado di scattare foto chiare e brillanti in ogni condizione, persino di scarsa illuminazione grazie alla funzione pixel binning. Inoltre grazie alla batteria da 3200 mAh è possibile ascoltare ininterrottamente musica offline fino a 78 ore.

Il prezzo consigliato di vendita al pubblico è di 449€.