Huawei lancia le promozioni estive: FreeBuds in regalo su P20 Pro

Tempo di promozioni estive anche per Huawei. Il produttore di smartphone asiatico, infatti, nella giornata di oggi ha annunciato delle interessanti offerte disponibili da oggi 23 Luglio, fino al 31 Agosto, sull'acquisto dei modelli top di gamma delle linee P ed M.

Gli utenti, acquistando il nuovo Huawei P20 Pro, ad esempio, riceveranno in regalo le Huawei FreeBuds, gli auricolari wireless che hanno un valore commerciale di 159,90 Euro.

A livello tecnico, le FreeBuds promettono fino a 10 ore di ascolto continuo di musica e si caratterizzano per un design leggero ed elegante, con buon isolamento acustico. Gli auricolari, inoltre, includono il chipset Bluetooth 4.2 che garantisce connessione wireless veloce e stabile entro dieci metri grazie al G-Sensor, ed i controlli double-tap semplificano tutte le operazioni attraverso le gesture. Ad esempio, un doppio tap permetterà di rispondere o terminare le chiamate, ma anche mettere in pausa o riprendere la riproduzione di una traccia. Come le AirPods, le FreeBuds dispongono di una custodia che consente di caricarle simultaneamente.

Sempre nello stesso periodo, coloro che acquisteranno il Mate 10 Pro riceveranno in regalo la cover MontBlanc in pelle che ha un valore commerciale di 195 Euro. Caratterizzata da un design elegante, la cover è rivestita in pelle di vitello.

Entrambe le operazioni a premi saranno disponibili nei principali store della distribuzione, tra cui il nuovo Huawei Experience Store di Milano e nei punti vendita degli operatori TIM, Vodafone e Wind Tre, oltre che per gli acquisti online.

Maggiori informazioni disponibili sul sito dell'iniziativa.