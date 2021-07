Huawei lancia sconti fino al 45% su smartphone e altro: ecco il coupon

Dopo l'arrivo in Italia di MatePad 11, avvenuto giusto qualche giorno fa, torniamo ad approfondire le proposte di Huawei. Infatti, sono state avviate diverse offerte per l'estate 2021.

In particolare, tramite un apposito comunicato stampa, il noto brand ha ufficializzato il lancio, a partire da oggi 5 luglio 2021, dell'iniziativa "#EstateHuawei" (che sarà valida "per tutta l'estate"). Quest'ultima prevede promozioni relative a diverse tipologie di prodotti, da smartphone a computer portatili. In alcuni casi bisogna utilizzare un apposito codice coupon, mentre in altri lo sconto è già attivo.

Partendo dai prodotti più recenti, i nuovi Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro con HarmonyOS 2.0 sono al centro di una promozione che consente a chiunque decida di effettuare l'acquisto di questi smartwatch di ottenere in omaggio un paio di auricolari Huawei FreeBuds 4i e una bilancia "smart" Huawei Scale 3. Coloro che sceglieranno invece di puntare su Huawei Watch GT 2 Pro e Huawei Watch GT da 42 o 46 mm potranno portarsi a casa gratuitamente un Huawei Mini Speaker. Tra l'altro, quest'ultimo viene dato in omaggio anche a chi acquista i nuovi Huawei FreeBuds 4.

Arrivando invece agli sconti di "#EstateHuawei", tramite l'Huawei Store è possibile sfruttare il coupon sconto AESTATE per ottenere un risparmio del 10% su diversi prodotti. Inoltre, utilizzando questo codice al momento del checkout, in alcuni casi è possibile ottenere anche un omaggio.

Per farvi degli esempi concreti, tramite il succitato coupon il portatile Huawei Matebook 14 (processore i5, 8/512GB), può essere acquistato a 674,10 euro con zaino Huawei Backpack Swift in regalo. Huawei Watch GT 2 Refined Gold, invece, si può portare a casa a 134,10 euro con Huawei Mini Speaker in omaggio. Lo smartphone Huawei P40? 404,01 euro. Huawei MatePad 10.4 (Wi-Fi, 3/32GB)? 179,10 euro.

Per il resto, da oggi è possibile acquistare il nuovo tablet Huawei MatePad Pro 12, che dispone del sistema operativo HarmonyOS 2.0. Citando il comunicato stampa, "chiunque acquisterà un MatePad Pro 12 lasciando un deposito di 10,00 euro, riceverà, oltre alla Huawei M-Pencil 2 in dotazione, anche Huawei Bluetooth Mouse Swift e una custodia in pelle, oltre all'accesso a Huawei Video per tre mesi, pagando al saldo 699,90 euro anziché 789,90 (90,00 euro in meno rispetto al prezzo pieno di 799,90 euro)".

Insomma, Huawei ha lanciato svariate iniziative promozionali per l'estate 2021.