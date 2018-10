Huawei lancia lo smartphone per il gaming: ecco Mate20 X

Nel corso del keynote di presentazione del Mate 20, Huawei ha sorpreso tutti con un terzo smartphone. Si tratta del tanto rumoreggiato Mateo 20X, uno smartphone per l'intrattenimento ed il gaming.

Rispetto a Mate 20, il cellulare include uno schermo da 7,2 pollici OLED, con notch a goccia. Confermato anche il supporto alla Huawei M-Pen, un pennino che di fatto lo mette in competizione con il Galaxy Note 9 di Samsung, ed è studiato per aumentare la produttività.

Il pennino supporta fino a 4096 livelli di pressione ed integra la modalità Popup Memo che consente di prendere immediatamente appunti.

E' chiaramente anche un cellulare studiato per il gaming, è non è un caso che sia stato messo a confronto con il Nintendo Switch. Huawei ha affermato che è in grado di offrire una delle migliori esperienze di gaming del mercato mobile, ma sarà senza dubbio interessante vedere i test.

La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 6,67 ore di schermo acceso, mentre il processore integrato è il Kirin 980, accompagnato da un sistema di raffreddamento a camera di vapore. Presente anche in questo smartphone una configurazione a doppio speaker.

Sul mercato arriveranno varie cover in diversi materiali che consentiranno di personalizzarlo a seconda dei propri gusti.



Huawei Mate20 x sarà disponibile dal 26 Ottobre ad 899 Euro per la variante con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage interno.