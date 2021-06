Huawei lancia il 'Summer Black Friday' con sconti fino al 55% su Huawei Store

In un clima di grande fermento, dovuto anche e soprattutto al lancio del nuovo HarmonyOS 2.0, Huawei ha lanciato un'iniziativa promozionale per celebrare l'arrivo dell'estate: ecco a voi il Summer Black Friday.

Tantissimi prodotti dell'ecosistema messo a punto da Huawei con sconti fino al 55% o con ricchi omaggi, solo sullo store ufficiale.

Per gli utenti in cerca di un nuovo smartphone, l'acquisto di alcuni device in promozione consentirà di ricevere "un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds 3 Wired del valore commerciale di 139,00 euro. Gli auricolari saranno inclusi nell’acquisto di HUAWEI Mate 40 Pro, disponibile a soli 899,00 euro anziché 1.249,00 euro. Lo stesso prodotto audio è incluso nell’acquisto di HUAWEI P40 Pro, che sarà in vendita al 40% in meno rispetto al prezzo di listino di 1.049,90 euro (629,00 euro)".

Se avete bisogno di un nuovo smartwatch, sappiate che anche Huawei Watch GT 2 Pro è in promozione. In particolare, "lo smartwatch che offre la possibilità di conoscere gli orari di alba e tramonto e quando sorge e tramonta la luna, utilissimo per organizzare al meglio le avventure estive all’aperto, è disponibile a soli 199,00 euro (34% in meno rispetto al prezzo di listino) con incluso un cinturino Easy Fit Strap (prezzo di vendita 39,90 euro). Gli altri wearable con i quali si riceverà un ulteriore cinturino incluso sono: HUAWEI Watch GT2 46mm Sunset Orange, HUAWEI Watch GT2e Icy White e HUAWEI Band 6".

Tantissime le promozioni anche sui notebook delle linee MateBook, MateBook D e MateBook X. Infine, segnaliamo che a partire da oggi è disponibile il preorder anche il nuovo Huawei MatePad Pro, primo tablet con HarmonyOS preinstallato. Qualora foste interessati, vi ricordiamo che abbiamo stilato una lista dei dispositivi che riceveranno il nuovo OS di Huawei.