Huawei lancia il primo torneo di Garena Free Fire: 3Volution, in palio tanti premi

Tati premi Huawei in palio per il primo torneo di Garena Free Fire: 3Volution su smartphone Huawei che andrà avanti fino alla fine del mese di novembre. Il torneo, partito lo scorso primo settembre, ha già coinvolto numerosissimi fan del ‘battle royale’ più scaricato del momento.

Gli utenti Huawei che vorranno sfidarsi a Garena Free Fire: 3Volution potranno farlo fino al 30 novembre: in palio, come premio finale per le prime tre gilde in classifica, ci saranno un HUAWEI MatePad Pro e 500 Huawei Points per il primo gruppo in classifica, un HUAWEI P30 Pro e 300 Huawei Points per la seconda gilda, 200 Huawei Points per la terza.

Oltre ai premi finali, che saranno assegnati alle prime tre gilde in classifica, saranno assegnati settimanalmente dei premi a singoli giocatori. Le sfide tra le gilde si terranno tutti i weekend, sia di sabato sia di domenica, mentre ogni mercoledì ci sarà un evento infrasettimanale che coinvolgerà i singoli giocatori.

Per ricercare e poi scaricare l’app Garena Free Fire: 3volution o qualunque altra applicazione tra le numerose app presenti su HUAWEI AppGallery – e non solo – è possibile utilizzare HUAWEI Petal Search un widget di ricerca che permette un accesso rapido e comodo a tutto l’elenco di applicazioni in costante aggiornamento, oltre che a notizie, immagini e altro ancora fornendo risultati più accurati e rilevanti per ciascun utente, in modo da consentire la piena personalizzazione e gestione dell’esperienza con il proprio smartphone.

Huawei Petal Search offre un'esperienza di ricerca alternativa che mostra le app provenienti da più store, indicandone per ciascuna la fonte. Grazie alla completa integrazione con Huawei AppGallery, mostra come primo risultato le app disponibili sullo store proprietario Huawei.

GameCenter è la piattaforma di gaming proprietaria in grado di regalare ai giocatori un'esperienza unica e ricca costruita su due principi fondamentali: la qualità dei contenuti offerti e il benessere degli utenti. Con GameCenter, gli utenti possono accedere ai giochi in pre-order, a quelli nuovi e ai più popolari, possono partecipare a giochi online e godere di offerte dedicate ai loro giochi preferiti. In questo modo, gli utenti potranno far crescere il loro profilo, sbloccare ulteriori sconti e accedere ad incredibili benefici.