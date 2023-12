Huawei lancia Watch GT 4 Christmas Limited Edition: ci sono anche sconti

Non c'è solamente Amazon a proporre regali Tech per Natale, visto che immancabilmente anche gli stessi produttori stanno lanciando diverse iniziative promozionali in tal senso. È in questo contesto, ad esempio, che Huawei ha lanciato le Christmas Limited Edition dello smartwatch Huawei Watch GT 4.

Più precisamente, il popolare brand ha colto l'occasione del periodo natalizio per rendere disponibili all'acquisto, come ben potete immaginare fino ad esaurimento scorte, tre versioni di questo tipo. Si fa infatti riferimento innanzitutto alle varianti Brown e Green da 46mm, disponibili in un pacchetto con un cinturino speciale extra in colorazione Red a un prezzo di 279,90 euro (al posto di 308,90 euro) mediante il portale ufficiale di Huawei.

Non manca inoltre il modello Milanese da 41mm, che viene invece proposto con un cinturino speciale extra in colorazione Pink al costo di 309,90 euro (anziché 339,80 euro). Da notare inoltre che, fino al 27 dicembre 2023, a fronte dell'acquisto di uno di questi modelli di smartwatch sarà possibile ottenere in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2.

Al netto di questo, proprio fino al 27 dicembre 2023 risulteranno attivi sconti fino al 50% su Huawei Store, così come non mancano ulteriori extra sconti del 10% attivabili con il cosiddetto Membership Coupon. Insomma, capite bene che potrebbe interessarvi tenere d'occhio il sito Web ufficiale di Huawei in questo periodo.