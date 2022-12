Huawei lancia Xmas Sale: tante offerte in vista dei regali di Natale 2022

Dicembre 2022 è arrivato e non ci sono solamente gli Xmas Days di Comet in termini di promozioni in ambito tech. Infatti, in vista dei regali di Natale 2022, Huawei ha avviato l'iniziativa Xmas Sale.

Comunicato stampa: in occasione di Natale, da [...] giovedì 1 dicembre, fino a domenica 11 dicembre saranno disponibili offerte speciali su Huawei Store.

Per l'acquisto dei tuoi regali potrai scegliere tra numerosi device Huawei, acquistabili singolarmente o in bundle con altri prodotti a un prezzo vantaggioso.

Tra questi anche il nuovo flagship della linea Mate, HUAWEI Mate 50 Pro, in promozione con FreeBuds Pro o FreeBuds Lipstick con soli 1,99€ in più.

Audio

HUAWEI Sound Joy (Black) -> 89,90€ (anziché 149,00€), disponibile in bundle con un secondo speaker (Red) aggiungendo 49,90€

HUAWEI FreeBuds Pro 2 -> 179,99€ (anziché 199,90€), disponibili in bundle con HUAWEI FreeBuds 4 Wireless aggiungendo 69,99€

Wearable

HUAWEI Band 6 (Black) -> 39,99€ (anziché 59,00€), disponibile in bundle con la versione Green di HUAWEI Band 6 aggiungendo 19,90€

HUAWEI WATCH FIT New (Pink) -> 59,99€ (anzichè 99,90€), disponibile in bundle con la versione Black di HUAWEI Watch Fit New aggiungendo 39,99€

HUAWEI WATCH GT3 (Brown) -> 189,99€ (anzichè 269,00€), disponibile in bundle con la versione Gold di HUAWEI Watch GT 3 aggiungendo 189,90€

HUAWEI WATCH GT3 Pro (con cinturino in pelle grigio) -> 279,99€ (anziché 369,90€), disponibile in bundle con HUAWEI FreeBuds Pro 2 aggiungendo 129,90€

HUAWEI GT Runner -> 139,99€ (anzichè 299,90€)

HUAWEI Watch D -> 399,90€ con in omaggio la bilancia corporea HUAWEI Scale 3 e 3 mesi gratuiti di abbonamento all’app HUAWEI Health

PC

HUAWEI MateBook 16s i9 -> 1.799,90€ (anzichè 1.899,00€) in promozione con il matepad T10S LTE aggiungendo 1,99€

Smartphone

HUAWEI Mate 50 Pro -> 1.199,90€ acquistabile con HUAWEI FreeBuds Pro o HUAWEI FreeBuds Lipstick con un costo aggiuntivo di soli 1,99€

Tablet

HUAWEI Matepad 11 -> 249,99€ (anzichè 399,9€) in promozione con Smart Magnetic Keyboard aggiungendo 29.90€ e M-Pencil 2nd Gen aggiungendo 39,90€

Per scoprire le altre offerte, visita il portale ufficiale di Huawei.