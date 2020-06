Huawei potrebbe lanciare uno smartphone con fotocamera sotto al display

Un nuovo brevetto mostrerebbe come Huawei stia pensando di realizzare un nuovo smartphone con bordi estremamente arrotondati ed una fotocamera implementata direttamente sotto lo schermo. LetsGoDigital avrebbe individuato due brevetti con il dispositivo che presenterebbe lo stesso design ma con diverse configurazioni della fotocamera posteriore.

Molto probabilmente, potrebbero essere due differenti modelli relativi allo stesso dispositivo. Il telefono sembrerebbe essere completamente privo di cornici, con bordi che si curvano fino alla parte posteriore del device. È evidente come sullo schermo non siano presenti fori o notch in rilievo per la fotocamera, il che suggerisce che Huawei potrebbe adottare un sensore frontale posto direttamente sotto lo schermo.

Un altro aspetto importante del misterioso telefono Huawei sembrerebbe essere l’assenza dei pulsanti per il volume, con la presenza di un solo pulsante per l’accensione posto in alto. I tasti del volume potrebbero essere visualizzati direttamente a schermo tramite una barra laterale a sfioramento come visto sulla serie Mate 30.

Entrambi i brevetti mostrerebbero la presenza di una porta USB-C posta nella parte inferiore del telefono. Uno dei due prototipi presenterebbe poi, un sistema con tripla fotocamera allineata verticalmente mentre l'altro presenterebbe un sistema quad-camera in stile Mate 30 Pro.

Huawei potrebbe voler implementare questo design completamente borderless sui prossimi smartphone della serie P o Mate. Bisogna comunque ricordare che i brevetti non si traducono sempre poi in prodotti reali e potrebbero non essere mai concretizzati, le aziende infatti sperimentano design e caratteristiche da inserire sui terminali futuri.

Tuttavia, il dispositivo in questione, presenta un design molto futuristico e la presenza delle fotocamere sotto lo schermo rappresenterebbe una novità mai vista fino ad ora sul mercato. I prossimi mesi ci diranno se quanto visto oggi rappresentano delle semplici idee o se potremo vederle tramutate in realtà sui prossimi smartphone della casa cinese.

Intanto Huawei dovrà trovare una soluzione per la fornitura dei processori dopo l'inasprimento del ban da parte degli USA.