Huawei potrebbe lanciare il primo smartphone con HarmonyOS entro fine 2020

Presto Huawei potrebbe lanciare alcuni modelli di smartphone con a bordo il suo sistema operativo proprietario HarmonyOS. Questa è la notizia che arriva dall'estero in data odierna.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda cinese potrebbe rilasciare una versione per smartphone del suo sistema operativo HarmonyOS entro la fine del 2020. Inoltre, secondo alcune fonti internazionali, nei prossimi mesi potrebbe già arrivare, forse inizialmente solamente in Cina, un primo modello di questo tipo. Insomma, a quanto pare Huawei starebbe realmente accelerando i tempi, proprio come descrivevano i rumor di qualche giorno fa.

Vi ricordiamo che HarmonyOS, originariamente annunciato nel 2019, viene descritto dalla stessa Huawei come un "sistema operativo adatto a tutti gli scenari". Questo, nella visione della società cinese, significa che l'OS verrà utilizzato per più tipologie di dispositivi, dagli smartwatch ai televisori, passando proprio per gli smartphone.

In ogni caso, l'indiscrezione odierna arriva dall'analista Ma Jihua, che ha affermato, ai microfoni del Global Times, che Huawei sarebbe pronta a fare il grande passo entro la fine dell'anno, perlomeno a livello software. Insomma, sembra proprio che si tratti di un periodo di novità per l'azienda cinese.

Rimanendo in casa Huawei, vi ricordiamo che giusto oggi sono trapelate delle foto legate a Mate 40.