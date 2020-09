Huawei, lanciata beta di HarmonyOS: arriverà su smartphone entro dicembre

HarmonyOS non solo sarebbe molto vicino al livello di Android, secondo il CEO del Consumer Business Group Huawei Yu Chengdong, ma anche in arrivo nella versione 2.0 per smartphone a dicembre. In occasione della Huawei Developer Conference di Songshan Lake, infatti, Huawei ha annunciato il suo lancio ufficiale.

Stando a quanto dichiarato da Richard Yu, Huawei renderà disponibile agli sviluppatori a partire da oggi una versione beta del SDK di HarmonyOS (o Hongmeng OS) 2.0, attualmente compatibile soltanto con smartwatch, automobili e TV; soltanto a dicembre di quest’anno arriverà la versione per smartphone del developer kit. Ma questa non è l’unica novità annunciata dalla compagnia di Shenzhen.

Assieme al SDK Huawei darà inizio al progetto OpenHarmony, nato per permettere agli sviluppatori di usare una versione open-source del sistema operativo per i propri progetti, allo stesso modo in cui Google ha lanciato AOSP per Android. Ora come ora il progetto supporta soltanto dispositivi con 128MB di RAM o meno, ma verso aprile 2021 il limite verrà alzato a 4GB e infine rimosso completamente entro ottobre 2021. Secondo Huawei, il sistema Hongmeng OS 2.0 sarà il primo che “darà le ali all’immaginazione e diventerà il motore più potente per la prossima rivoluzione tecnologica”.

Con questi annunci, Huawei ha dunque confermato i piani dichiarati ancora un mese fa dallo stesso Chengdong, il quale sembrerebbe avere molta fiducia nel futuro dell’azienda cinese. Insomma, il progetto “Nanniwan” continua a mostrarsi con queste novità e sarà interessante vedere se e come riuscirà il colosso di Shenzhen a controbattere agli Stati Uniti e ai provvedimenti sempre più stringenti dell’amministrazione Trump.