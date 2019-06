Huawei, via al lancio di EMUI 9.0 sulla serie Mate 9 e P10

Mentre Huawei continua la propria guerra con il Governo degli Stati Uniti a seguito del ban di Donald Trump, emergono delle interessanti notizie per i possessori di alcuni smartphone lanciati negli scorsi anni.

Il produttore di Shenzhen infatti ha annunciato l'inizio della distribuzione di EMUI 9.0, la nuova versione dell'interfaccia grafica proprietaria, sulla serie Mate 9 e sul P10 e P10 Plus.

Huawei ha anche affermato che il numero di utenti che sono passati da EMUI 8.x ad EMUI 9.0 ha superato gli 80 milioni a livello globale, con l'obiettivo dei 100 milioni che potrebbe essere raggiunto già entro la fine del mese.

Ad oggi l'aggiornamento è disponibile per il Mate 9 ed il P10, ma il rollout come sempre non è cominciato a livello mondiale in tutti i paesi. Nel caso degli smartphone Android, infatti, la distribuzione degli aggiornamenti non è solo a discrezione dei produttori, ma anche degli operatori telefonici nel caso degli smartphone brandizzati.

Gli OEM infatti sono soliti cominciare il rilascio prima dai mercati più piccoli, per poi passare in quelli più grandi con il maggior numero di utenti attivi. Questo approccio consente di correggere bug ed evitare che si propaghino.

L'arrivo di EMUI 9.0 rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per due smartphone che sono stati lanciati sul mercato ormai due anni fa.