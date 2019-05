Huawei sta lavorando a due nuovi tablet da 8,4 e 10,7 pollici

Huawei torna alla carica del mercato dei tablet (dove sta andando benissimo): secondo una indiscrezione attualmente è al lavoro su due nuovi tablet android, con schermo dalla diagonale molto diversa, e quindi destinati a due segmenti distinti.

A condividere il rumor è Mishaal Rahman, editor-in-chief di XFA. La risoluzione dei due tablet sarebbe da 1600 x 2560 pixel, mentre, come anticipato dal titolo, uno dei due nuovi tablet di Huawei ha un display da 8,4 pollici, e il secondo da 10,7 pollici.

"Upcoming Huawei/Honor Kirin 980 flagship devices:

* RSN & VRD - 8.4" 1600x2560

* SCM - 10.7" 1600x2560

* SEA - 6.39" 1080x2340

* YAL - 6.26" 1080x2340

* YALZX - ?

I believe the Mate X is "Tahiti." Some weird stuff going on with it, but the display specs match it.", ha scritto su Twitter Rahman.

E, ancora:

"Battery info:



* RSN-AL00/W09 - 4200mAh

* SCM-AL09/W09/Z00 - 7500mAh

* SEA-AL10/TL10 - 3500mAh

* VRD-AL09/W09/X9/Z00 - 4200mAh

* YAL-AL00/LX1/TL00 - 3750mAh

* YALZX-AL10/LX1 - 4000mAh"

In entrambi i casi il SoC è l'HiSilicon Kirin 980. Arriviamo quindi alle batterie, altra informazione condivisa dal n.1 di XFA (e come tutte le altre da prendere con le pinze, in quanto non ufficiali): il device con schermo da 8,4 pollici avrebbe una batteria da 4200 mAh, mentre quello più grande da 7500 mAh.

I due tablet dovrebbero montare una fotocamera posteriore Sony IMX586 da 48MP.

"All the info was mined from source. Can’t guarantee I interpreted everything correctly nor that every device will launch. Also, I don’t know exact camera configs, just the sensors", ha precisato lo stesso Ragman.