Huawei sta lavorando per avere in pochi giorni un'alternativa alle GApps

Sembra proprio che Huawei voglia chiudere l'anno con una buona notizia. Infatti, l'azienda cinese ha affermato di voler disporre di un'alternativa alle Google Apps entro fine 2019. Questo significa che entro una settimana l'azienda cinese potrebbe tirare fuori dal cilindro una bella sorpresa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e Indian Economic Times, Charles Peng, CEO di Huawei e Honor India, ha dichiarato: "Abbiamo il nostro HMS e stiamo cercando di costruire un ecosistema mobile. La maggior parte delle app chiave in termini di navigazione, pagamento, gaming e messaggistica saranno pronte entro la fine di dicembre". Insomma, l'azienda cinese sta chiaramente accelerando i tempi per arrivare a disporre di un ecosistema simile a quello di Google, che ricordiamo comprende un'infinità di app come Google Maps, Gmail, Google Pay, YouTube, Play Store e Play Giochi.

Huawei al momento sta collaborando con i migliori sviluppatori indiani per migliorare App Gallery, ovvero l'alternativa proprietaria al Play Store dell'azienda californiana. Inoltre, Peng ha aggiunto: "gli sviluppatori indiani ci aiuteranno sia in India che in regioni come l'Europa. Lavoreremo duramente per portare le top 100-150 app ai clienti di ogni Paese attraverso HMS". L'azienda cinese sembra quindi particolarmente motivata nel voler contrastare la concorrenza. D'altronde, questo si evinceva già dalla recente iniziativa che invita gli utenti a provare App Gallery.