Huawei è già al lavoro sul 6G, ma non arriverà prima di 10 anni

Huawei guarda già oltre il 5G, che lentamente è in fase di adozione in vari paesi. L'amministratore delegato della società, Ren Zhengfei, ha annunciato che il colosso cinese ha già avviato la ricerca per la rete di prossima generazione.

Secondo alcuni rapporti provenienti dalla Cina, Huawei avrebbe lavorato parallelamente sul 5G e 6G, ma lo sviluppo di quest'ultimo sarebbe ancora nelle fasi iniziali e c'è ancora tanto lavoro da fare prima che sia commercialmente disponibile. Zhengfei avrebbe anche precisato che il debutto non dovrebbe avvenire prima di dieci anni da ora.

Il timing è condivisibile e coincide anche con il ritmo di adozione del 5G, che fino a qualche mese fa è stato implementato solo in una manciata di paesi come Regno Unito e Corea del Sud, mentre in Italia è disponibile solo nei listini di un paio di operatori telefonici nelle principali città.

Huawei avrebbe anche affermato che prima che il 6G diventi realtà, il settore dovrà stabilire gli standard della piattaforma, e potrebbero essere necessari anni prima di trovare un accordo. Resta anche da capire il potenziale uso ed applicazione di questa tecnologia.

Lo scorso Giugno anche Samsung aveva annunciato di aver iniziato le ricerche per il 6G, mentre Trump ad inizio anno aveva affermato che gli USA devono avere una rete 6G il prima possibile.