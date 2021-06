Huawei al lavoro sul caricatore da 135 W, compatibile con laptop e smartphone

Mentre Xiaomi è al lavoro sulla ricarica rapida a 200 W in grado di caricare uno smartphone con batteria da 4000 mAh da 0 a 100% in 8 minuti, la rivale connazionale Huawei si sta muovendo verso il lancio della ricarica rapida a 135 W compatibile sia con computer portatili che con smartphone.

Secondo quanto riportato dal rinomato tipster asiatico Digital Chat Station, infatti, il colosso di Shenzhen sarebbe prossimo al lancio ufficiale del caricabatterie ad alta potenza da 135 W che utilizza l'interfaccia USB-C tradizionale e garantisce i benefici della rapidità solo con dispositivi mobili e laptop dello stesso marchio.

Scendendo nel dettaglio, l’immagine diffusa da Digital Chat Station che potete vedere in calce all’articolo mostra il caricabatterie modello HW-200A00P00, compatibile con protocolli come PD, DCP, QC2.0, QC4 e SCP, con la maggior parte dei dispositivi presenti sul mercato ma, soprattutto, in grado di supportare una ricarica rapida fino a 20 V/6,75 A.

A quanto pare si tratterebbe di un caricabatterie soprannominato “HUAWEI SuperCharge” fatto principalmente per notebook, ma i tecnici dell’azienda del Dragone lo avrebbero infine sviluppato per soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti possessori di telefoni o computer portatili. Al momento non è noto nulla riguardo il suo lancio sul mercato, dunque non ci resta che attendere maggiori dettagli direttamente dalla casa di Ren Zhengfei.

Un altro modello di caricabatterie da 135 W firmato Huawei era invece apparso in rete a inizio gennaio, quando l’organo cinese 3C aveva pubblicato le certificazioni dei primi presunti prototipi.