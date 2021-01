Huawei al lavoro su un caricatore da 135W, arriverà nel top di gamma P50?

Huawei P50 è già nella bocca dei tipster del settore da mesi, tra dubbi riguardanti la qualità del prodotto a causa delle restrizioni statunitensi e rumor sul lancio a inizio 2021. Ultimamente essi hanno scoperto online una certificazione da parte dell’organo cinese 3C riguardante un caricabatterie da urlo che potrebbe arrivare con lo smartphone.

Come potete infatti vedere dallo screenshot allegato in calce all’articolo, questo alimentatore dal codice HW-200675CP0 dovrebbe essere un grande salto in avanti rispetto alla tecnologia SuperCharge attuale offerta sugli smartphone Nova 8 e 8 Pro da parte del colosso di Shenzhen. Si tratterebbe, infatti, di un dispositivo da 135W in grado di supportare la ricarica da 5V/3A fino a 20V/3.25A, dati che nel 2020, nel pieno della corsa per il superamento della soglia di ricarica di 100W, pochi ritenevano raggiungibili o comunque utili al consumatore medio.

Sulla base delle speculazioni diffuse in rete anche da GSMArena e altri siti dedicati al mondo tech, molto probabilmente questo caricabatterie potrebbe giungere sul mercato assieme alla prossima gamma ammiraglia Huawei P50; dunque, la società cinese avrebbe deciso di puntare forte su questa tecnologia, in un momento in cui molte altre aziende – come, per ora, Apple, Samsung e Xiaomi – stanno decidendo di abbandonarla per motivi ambientali.

Rimanendo in ambito Huawei P50, il comparto fotografico di questi smartphone potrebbe implementare le “lenti liquide”, un’importante novità che permetterebbe di mettere a fuoco le immagini in pochi millisecondi con un tasso di precisione estremamente vicino al 100 percento.

O ancora, si parla del nuovo SoC Kirin 9010 con processo produttivo da 3nm, il quale potrebbe proprio fare la sua prima apparizione ufficiale nella serie top di gamma di casa Huawei.