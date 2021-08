Huawei al lavoro su un Mate X con schermo arrotolabile decisamente geniale

Un progetto già in cantiere Huawei da diversi mesi riguarda uno smartphone con display rollable. Gli ultimi indizi sul dispositivo arrotolabile di Huawei sono datati settembre 2020 e da allora l'azienda ha lavorato in pieno riserbo.

Oggi finalmente torniamo a parlare di questo misterioso device che sfrutta le ultime tecnologie in termini di display flessibili per riuscire a regalare agli utenti un'esperienza unica.

Un nuovo brevetto, recuperato dai ragazzi di LetsGoDigital, ci mostra l'ingegnosa applicazione immaginata da Huawei per sfruttare al meglio questa tecnologia.

Questo smartphone, presumibilmente appartenente alla famiglia Mate X, differisce in maniera sostanziale rispetto a quanto sviluppato, ad esempio, da Oppo con il suo X 2021.

Come apprezzabile dagli schemi in calce alla pagina, Huawei ha immaginato uno schermo arrotolabile che non scompare all'interno della scocca bensì che, una volta chiuso, andrà a comporre un display secondario posteriore. Un dispositivo, insomma, con tre lati su quattro coperti dallo schermo.

Naturalmente gli interrogativi su questa geniale applicazione rimangono, soprattutto per via della presenza di un pannello di tipo POLED. Le soluzioni già applicate, ma ancora non commercializzate, permettono in qualche modo di proteggere il display da eventuali danneggiamenti. L'idea di Huawei invece lo renderebbe estremamente vulnerabile, a meno che la compagnia non abbia già in mente qualche clamorosa idea di protezione che non ne vada a compromettere il bellissimo form factor.