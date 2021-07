Huawei al lavoro su un nuovo smartphone fotocamera sotto al display: seguirà il P50?

La fotocamera sotto al display sta prendendo sempre più piede nel mercato smartphone: dopo l’esperienza di ZTE, prossima al lancio di Axon 30 con questa tecnologia, ora anche Huawei si sta muovendo per dotarla su uno smartphone per la prossima generazione, come ci mostra un brevetto apparso online recentemente.

Grazie ai colleghi di LetsGoDigital, come sempre attenti in materia di brevetti, il colosso di Ren Zhengfei ha depositato presso il National Intellectual Property Office (CNIPA) il progetto che potete vedere nei disegni anche in calce all’articolo: si tratta di uno smartphone il cui schermo occupa praticamente l’intera superficie anteriore lasciando poco spazio alla cornice, ma soprattutto senza il classico notch a foro, data l’implementazione di una fotocamera sotto al display.

Sul retro, invece, figura un modulo fotocamera con tre sensori posti in verticale in alto a sinistra assieme a un flash. Non mancano anche altri disegni, dove però la posizione del modulo fotocamera varia leggermente. Gli unici due pulsanti fisici, presumibilmente per lo slot SIM e il pulsante di accensione, si trovano sul lato sinistro, mentre non mancano il jack per cuffie da 3,5 mm sulla parte superiore della scocca e, inferiormente, una porta USB-C assieme al microfono e agli altoparlanti.

Insomma, il classico smartphone di fascia media che Huawei potrebbe proporre sul mercato; difficilmente si tratterebbe di uno smartphone di fascia alta in quanto, come abbiamo visto per il design di Huawei P50, si parla di stili molto diversi pensati proprio per distinguere questi ultimi dai primi. Trattandosi di brevetti, comunque, non è accertata la loro realizzazione finale.

A proposito di Huawei, a inizio luglio la società ha presentato anche in Italia il nuovo tablet Huawei MatePad 11 con HarmonyOS 2.