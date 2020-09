Huawei al lavoro su un nuovo smartphone molto simile al Xiaomi Mi Mix Alpha

Vi ricordate dello smartphone Xiaomi Mi Mix Alpha, il primo mostrato in occasione di molti eventi tech con “schermo surround” e che l’azienda non vuole più produrre? Ebbene, stando a dei brevetti pubblicati online in queste ore Huawei potrebbe avere in cantiere uno smartphone molto simile al Mi Mix Alpha.

A diffondere i documenti ufficiali consegnati da Huawei Technologies alla CNIPA (China National Intellectual Property Administration) è stato, come spesso accade in ambito brevetti, il sito olandese LetsGoDigital: pubblicati in data odierna 11 settembre 2020, i file mostrano uno smartphone simile sia al pieghevole Huawei Mate X, sia al Xiaomi Mi Mix Alpha: dal display che circonda l’intero dispositivo, secondo LetsGoDigital si tratterebbe semplicemente di un prodotto simile al Mi Mix Alpha, mentre altre fonti come GizChina parlano di un foldable, anche se poco probabile proprio a causa del design.

Scendendo nel dettaglio, questo smartphone ha un bordo spesso a sinistra con tre fotocamere, due flash LED e, a lato, i pulsanti per gestire il volume e accendere e spegnere il dispositivo. Ovviamente questi brevetti depositati alla CNIPA in realtà potrebbero non divenire mai realtà, però rimane senza alcun dubbio un progetto interessante per quanto molto simile al Mi Mix Alpha di Xiaomi.

Nel mentre, Huawei ha annunciato che la beta di HarmonyOS (o HongmengOS) sarà accessibile su molti dispositivi del colosso di Shenzhen, smartphone compresi, entro dicembre 2020.