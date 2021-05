Huawei al lavoro su un processore Kirin a 3 nanometri: ecco quando arriverà

Nel futuro di Huawei, a quanto pare, non ci sarà solo un display pieghevole pensato per il Gaming. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un innovativo chip Kirin basato su nodo a 3 nanometri.

Nonostante il ban di Trump ancora in vigore, il colosso asiatico sembra non voler mollare neanche un centimetro nella corsa all'innovazione. Per questo motivo, l'azienda ha continuato a investire nella ricerca e nello sviluppo.

L'ultimo gioiello di casa Huawei dovrebbe prendere il nome di Kirin 9010, sarà basato appunto su un processo produttivo a 3 nanometri e andrà ad animare gli smartphone di fascia alta.

Come suggerito dalla fonte, riuscire a finalizzare e rilasciare un chip a 3 nanometri senza attingere dalla potenza di fuoco di TSMC potrebbe essere un problema non da poco per Huawei, che avrebbe però intenzione di rilasciare questo SoC non prima del 2022.

Huawei dovrebbe riuscire infatti a finalizzare lo sviluppo del nuovo chip entro quest'anno, ma la produzione di massa indipendente potrebbe non essere garantita. A questo punto, possiamo solo immaginare che Huawei abbia intenzione di spingere sull'acceleratore sul fronte diplomatico con gli Stati Uniti, per riuscire ad allargare le maglie del blocco che, fra le altre cose, impedisce all'azienda di stringere partnership commerciali con grandi produttori come il colosso Taiwanese dei semiconduttori.