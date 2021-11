Huawei: il lancio di Mate X3 e Mate V sarebbe vicino, secondo un leaker

Il 2022 potrebbe essere l'anno degli smartphone pieghevoli, e Huawei sembra intenzionata a cavalcare il trend quanto più possibile nei prossimi mesi. Secondo un report di Digital Chat Station, noto leaker cinese presente su Weibo, l'azienda di Pechino sarebbe pronta a lanciare un nuovo smartphone foldable della serie Mate X.

Il lancio del dispositivo, che dovrebbe chiamarsi Mate X3 e continuare la serie iniziata da Mate X e Mate X2, dovrebbe avvenire a febbraio 2022. Non si tratterà molto probabilmente dell'Huawei Mate V, che dovrebbe invece diventare il capostipite di una seconda serie di dispositivi pieghevoli dell'azienda cinese e che potrebbe essere messo sul mercato tra fine 2021 e inizio 2022. Insieme al Mate X3 saranno anche lanciati gli smartphone tradizionali della serie Mate 50, che sono già stati rinviati di qualche mese per via di problemi di produzione.

Digital Chat Station ha anche parlato della scheda tecnica del dispositivo: esso dovrebbe avere uno schermo OLED, e Huawei starebbe testando un sensore per le impronte digitali sotto lo schermo per dispositivi pieghevoli, da implementare nel Mate X3 o forse in una sua successiva revisione. Il display, comunque, sarà sviluppato da Samsung e avrà una luminosità tra il 20% e il 30% superiore a quella del Mate X2.

Il leaker cinese ha anche dato alcune informazioni su Huawei Mate V: in particolare, il prezzo del device sarà più contenuto di quello del Mate X2, mentre viene confermato che avrà un design a conchiglia. Il suo chipset sarà il Kirin 9000 sviluppato da HiSilicon, divisione specializzata in chip di Huawei, mentre il dispositivo non avrà la connessione 5G, limitandosi invece al 4G. Secondo Digital Chat Station, il device è ancora previsto per la fine dell'anno, anche se ormai la stagione natalizia è alle porte e Huawei non ha rilasciato informazioni sullo smartphone.